В США двум россиянам предъявили обвинение в хакерстве Reuters: США обвинили двух россиян в участии в хакерской группировке LockBit

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство юстиции США выдвинуло обвинение россиянам Артуру Сунгатову и Ивану Кондратьеву в связи с участием в известной хакерской группировке LockBit, сообщает Reuters. Двух граждан России считают ответственными за распространение вредоносных программ в составе преступной организации.

Жертвами хакерской группы становились страховые, логистические, промышленные и другие компании в США, а также в иных странах. Кроме того, Кондратьева обвинили в распространении вредоносного ПО в 2020 году. По информации американского Минюста, от его действий пострадал житель Калифорнии. При этом не уточняется, кто именно стал жертвой хакеров.

Ранее международная коалиция правоохранителей, в которую вошли Федеральное бюро расследований и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, пресекла деятельность хакерской группировки LockBit. Всего было конфисковано 11 тысяч доменов, используемых хакерами и их дочерними компаниями для распространения программ-вымогателей.

В операции приняли участие правоохранители из 11 стран со всего мира. Хакеры LockBit признались, что теперь «находятся под контролем» международной коалиции. В ФБР группировку назвали «одной из самых плодовитых» за все времена.