https://static.news.ru/photo/85a58dc4-38ef-11ea-86e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в США приговорил двух граждан Ирана к тюремным срокам за слежку за оппозиционной группировкой на американской территории. Речь идёт об Организации моджахедов иранского народа (ОМИН), которые формально действуют от лица её политического крыла — Национального совета сопротивления Ирана, который находится в оппозиции властям в Тегеране.

В суде 39-летний гражданин Штатов и Ирана Ахмадреза Мохаммади-Дустдар и 60-летний иранец, резидент американского штата Калифорния Маджид Горбани признали свою вину. Мохаммади-Дустдар был приговорён к 38 месяцам лишения свободы, Горбани — к 30 месяцам. После освобождения оба будут находиться под надзором в течение трёх лет, а Мохаммади-Дустдар также будет должен выплатить штраф в размере $14153, сказано в пресс-релизе на сайте Минюста США.

Ранее NEWS.ru писал, что американский суд приговорил бывшего агента Центрального разведывательного управления США Джерри Ли Чуньшиня к 19 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Китая.