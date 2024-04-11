В США два человека получили ранения на праздновании Рамадана AP: двух человек ранили при стрельбе на мусульманском празднике в Филадельфии

Фото: San Antonio Express-News/ZUMAPRESS/Global Look Press

Два человека получили ранения после стрельбы на праздновании окончания священного для мусульман месяца Рамадан в Филадельфии, передает Associated Press. По данным агентства, пострадавшие были госпитализированы в ближайшую больницу.

Сотрудники правоохранительных органов произвели несколько арестов и конфисковали оружие, написал в Twitter (X) корреспондент телеканала FOX 29. Точное количество виновников перестрелки уточняется.

Ранее в одной из школ финского города Вантаа произошла стрельба, сообщила местная полиция. Участниками перестрелки были несовершеннолетние, в результате инцидента пострадали люди, информировали правоохранители. Подозреваемого задержали, следователи начали изучать подробности происшествия.

До этого вооруженный мужчина ворвался в здание Министерства цифрового развития Тайваня и устроил стрельбу в холле. 50-летний злоумышленник пытался подняться на верхние этажи к кабинетам, но охрана смогла его остановить. Пострадавших в результате инцидента нет. От выстрелов было повреждено стекло на входе. Мужчину задержали, у него изъяли длинноствольное и короткоствольное оружие.

Кроме этого, инцидент со стрельбой произошел в селе Каменка Новосибирской области. Прибывшие на место сотрудники полиции нарушителей не обнаружили. Однако правоохранители нашли следы и гильзы от, предположительно, травматического пистолета.