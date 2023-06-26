В США думали, что мятеж Пригожина будет «более кровавым» CNN: разведка США посчитала, что мятеж Пригожина будет «более кровавым»

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Американская разведка предполагала, что восстание ЧВК «Вагнер» столкнется с более сильным сопротивлением, пишет CNN. Ожидалось, что будет больше жестокости и кровопролития.

Мне абсолютно известно, что мы ожидали наличия гораздо большей жестокости и кровопролития в этом инциденте, — заявил телеканалу анонимный источник.

Он же добавил, что в Вашингтоне были удивлены тем, как быстро было достигнуто соглашение с Пригожиным.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны усилили контроль на границе с Белоруссией после решения об отправке связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина в эту республику. Глава правительства уточнил, что задействованы «разведка и военные в приграничье». По его словам, события в России показали, что все происходящее «характеризуется высокой степенью непредсказуемости».

24 июня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Москве и области ввели режим контртеррористической операции. Данные меры были направлены на предотвращение возможных терактов.