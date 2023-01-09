В США досрочно освободили Ану Монтес, сидевшую за шпионаж в пользу Кубы

В США на свободу вышла Ана Белен Монтес которая с 2002 года отбывала наказание в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу Кубы, пишет The Washington Post. Отмечается, что 65-летняя Монтес вышла на четыре года раньше положенного срока за хорошее поведение.

Заключение она отбывала в тюрьме базы морской авиации США в Форт-Уорте в штате Техас. Суд США постановил, что Монтес помогала Кубе по идейным причинам без финансовой выгоды для себя: за свои сведения она не просила денег. В публикации ее назвали человеком, который нанес наиболее значительный за всю историю урон американским спецслужбам.

После заключения Монтес в 2002 году Куба признала, что женщина работала на спецслужбы страны. Монтес за время свой деятельности сумела добиться должности аналитика Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО), где и получала основную часть сведений. В частности, она передала кубинской разведке имена четырех агентов США, действовавших под прикрытием на острове, и информацию об используемых Штатами методах наблюдения за кубинскими войсками.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе задержан местный житель, передававший украинским спецслужбам информацию о расположении и передвижении личного состава и техники Вооруженных сил России, а также призывал к физической расправе над военнослужащими.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что соцсеть TikTok может представлять реальную угрозу национальной безопасности США. Популярность китайского приложения является поводом для беспокойства в Белом доме, отметил он.