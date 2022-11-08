В США допустили зимнее перемирие Москвы и Киева Экс-дипломат США Киммейдж назвал возможным зимнее перемирие между Москвой и Киевом

Москва и Киев могут заключить перемирие на зимнее время года, так как это будет отвечать военным целям как России, так и Украины, сказал в беседе с Lenta.ru бывший дипломат Соединённых Штатов, профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж. По его словам, перемирие поможет Украине пережить зиму, а российским войскам — перегруппироваться.

Оно может помочь Украине пережить зиму, а российским военным — перегруппироваться, — допустил Киммейдж.

Американский экс-дипломат также считает, что Москва и Киев в настоящее время далеки от обсуждения условий будущего мира. По его мнению, Россия будет настаивать на сохранении новых присоединённых регионов, в то время как Украина поставит вопрос о возвращении к границам 2014 года.

6 ноября читатели британского издания Daily Mail высказались о том, что прекращение финансирования странами Запада украинского руководства побудит президента Украины Владимира Зеленского приступить к переговорам с Россией. Один из пользователей убеждён, что как только республиканцы в США придут к власти, то долларовый поток на Украину остановится, и глава государства будет вынужден идти на компромисс.

Ранее Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом в частном порядке просит руководство Украины показать открытость к переговорам с Россией. Это требуется для сохранения поддержки Киева со стороны других стран.