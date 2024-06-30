В США допустили замену Байдена более «энергичным» демократом Экс-постпред Хейли: демократы могут заменить Байдена более молодым кандидатом

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Представители Демократической партии США выдвинут в качестве альтернативы более энергичного и юного кандидата, чем действующий президент США Джо Байден, заявила The Wall Street Journal бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли. По мнению бывшего постпреда при ООН, противники демократов на фоне неудачных дебатов главы Белого дома почувствовали вседозволенность.

Они собираются подойти к этому с умом: они собираются выбрать кого-то помоложе, они собираются выбрать кого-то энергичного, они собираются выбрать кого-то проверенного, — отметила Хейли, добавив, что замена никак не поможет в президентской гонке республиканцу Дональду Трампу.

Ранее гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской допустил, что Трампа в качестве представителя Республиканской партии на выборах может заменить только Никки Хейли. Она «отрабатывает образ ястреба», выступая против Китая и России, обратил внимание он.

Прения между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на пятницу, 28 июня, и сразу же стали поводом для появления в Сети изображений саркастического содержания. Американский предприниматель Илон Маск написал в своей соцсети, что победителем прошедших в США предвыборных дебатов стали интернет-мемы. Мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии, констатировал он.