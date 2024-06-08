В США допустили заключение нескольких антиядерных договоров с РФ Белый дом: на смену ДСНВ могут прийти несколько договоров с РФ

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/Global Look Press

Вместо российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Вашингтон и Москва могут заключить несколько соглашений в сфере контроля над вооружениями, заявил специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди. Он добавил, что Россия по-прежнему сохраняет ограничения на развернутые стратегические ядерные вооружения.

Спецпомощник заверил, что США поступают точно также. По словам Вадди, в обновленной стратегии по ядерному оружию Соединенных Штатов, подписанной президентом Джо Байденом, основной акцент сделан на соперничество в реалиях новой ядерной эры. Речь идет о расширении разнообразия ядерного арсенала Северной Кореи и необходимости сдерживать Россию и Китай одновременно.

Пранай Вадди подчеркнул, что Вашингтон не хочет разрабатывать некоторые вооружения. В частности, крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой и противоспутниковое оружие. Белый дом продолжит поддерживать международную норму, запрещающию ядерные испытания.

Мы по-прежнему привержены делу вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И мы будем просить мир присоединиться к нам в поддержке договора о запрещении производства расщепляющихся материалов для ядерного оружия, — подчеркнул спецпомощник Байдена.

Вадди добавил, что ограничения, которые Белый дом предложит Кремлю в новых договорах, будут зависеть от масштабов ядерного арсенала Китая и необходимости сдерживания Пекина. США продолжат добиваться активности европейских и азиатских союзников в этой сфере, резюмировал спецпомощник.

Учения России на Карибах, о которых прежде заявляли американские издания, смогут показать возрастающую боевую мощь и усиление дипломатических позиций страны в мире, допустил ранее генерал-майор авиации Герой России Сергей Липовой. По его мнению, такие мероприятия станут знаком для США о том, что отечественный флот может появиться в любой точке планеты.