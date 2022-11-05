В США допустили ввод Байденом войск на Украину Полковник США Макгрегор: Байден может ввести войска на Украину без согласия конгресса

Фото: US Marines/Global Look Press

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден может отправить американские войска на Украину. Причем американский лидер может решится на такой шаг, не получая согласие конгресса, отметил он в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

К сожалению, я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому все идет, — подчеркнул полковник.

Он уточнил, что Байден может обойтись без одобрения конгресса, поскольку по американским законам на то есть юридические основания. Макгрегор назвал трагедией то, что США сейчас установилась президентская форма правления.

Ранее в издании The American Conservative заявили, что Джо Байден и его советники, по некоторым данным, рассматривают вариант отправки на Украину военной коалиции с польскими и румынскими солдатами. По мнению издания, вступление в конфликт для Запада нецелесообразно, поскольку у коалиции не будет цели, а Россия может расценить иностранных солдат как приоритетную цель атаки.