В США допустили проведение своей специальной военной операции Newsweek: при антиамериканском перевороте в Мексике США начали бы спецоперацию

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США сами создали предпосылки для того, чтобы Россия начала специальную военную операцию на Украине, заявил основатель американского журнала «American Conservative» Скотт Макконнелл в статье для Newsweek. По его мнению, Вашингтон мог бы предпринять аналогичные действия при антиамериканском госперевороте в Мексике.

Представьте на минуту, что легитимно избранного президента Мексики свергли в результате антиамериканского государственного переворота с поддержкой Китая, и затем новое правительство начало бы искать союз с китайцами. Вашингтон в такой ситуации решил бы действовать так же, как Москва, — отметил Макконнелл.

Он считает, что конфликт на Украине является следствием «безответственной» политики США и не видит в ней оснований для поддержки антироссийских сил в Киеве. Макконнелл переложил ответственность за начало спецоперации на «узкую группу американской элиты», заинтересованную в расширении НАТО на восток. По мнению автора, Россия действовала так, как «любая уважающая себя держава, если ее соперник пытается размещать военные базы у ее границ».

Ранее межпартийная комиссия американского конгресса подготовила доклад, из которого следует, что ядерный арсенал США не готов к потенциальному конфликту с Россией и Китаем и нуждается как в количественных, так и структурных изменениях. По мнению авторов документа, угрозы со стороны РФ и КНР одинаковы по уровню серьезности, поэтому США должны подготовиться к одновременному противостоянию с ними.