В США допустили отказ в поддержке Зеленского и его отставку AT: США способны прекратить поддерживать Зеленского и отправить его в отставку

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Владимир Зеленский

США могут прекратить поддерживать украинского президента Владимира Зеленского и способствовать его отставке, такое предположение сделал в статье для издания Asia Times американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен. Он отметил, что в Штатах растет недовольство из-за непрекращающегося конфликта на территории бывшего СССР, при этом Вашингтону приходится тратить собственные ресурсы, что ставит его в невыгодное положение.

Зеленский, возможно, и сможет убедить конгресс выделить дополнительные средства. Но это может оказаться и его последней «победой». Он может получить урезанный пакет, а затем будет отправлен в отставку. Вряд ли он вернется, — написал Брайен.

Он также указал, что ВСУ в ходе контрнаступления не сумели прорвать российскую оборону, несмотря на поставки вооружения сил НАТО. При этом продолжение наступления Киева ведет к росту потерь оружия и личного состава. По мнению эксперта, никто не может определить, насколько устойчива действующая власть Украины, также нет понимания относительно того, сколько еще бригад она сможет отправить на фронт.

Зеленский ранее выступил с речью на Генеральной Ассамблее ООН, в ходе которой подчеркнул, что намерен представить очередную «формулу мира» между Украиной и Россией в Совбезе организации. Также он обвинил Москву в том, что она якобы представляет угрозу для стран Балтии и Казахстана.

В свою очередь американский журналист Джексон Хинкл заявил, что украинского лидера ожидает «жестокий финал». По его словам, с ним может произойти то же самое, что и с другими агентами влияния США, такими как Саддам Хусейн или Усама бен Ладен.