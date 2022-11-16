В США допустили мирные переговоры по Украине зимой Глава Комитета начштабов ВС США: зимой возможно замедление боевых действий на Украине

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Марк Милли

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что зимой возможно замедление боевых действий на Украине. Это создаст «окно» для урегулирования конфликта на переговорах, отметил он на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по помощи Киеву, сообщает РИА Новости.

Генерал уточнил, что в холодное время года тактические операции, как правило, замедляются.

На мой взгляд, президент [США Джо] Байден и [президент Украины] Владимир Зеленский заявили о том, что данный кризис в конце концов должен разрешиться политически. Поэтому если тактические операции замедлятся, если это случится, то может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров, — подчеркнул Милли.

Ранее издание Politico сообщило, что заявление Марка Милли о возможном диалоге между Москвой и Киевом вызвало гнев украинских чиновников. В Пентагоне посчитали, что предстоящая зима открывает для этого возможность. По данным издания, Милли подчеркнул, что победа Украины невозможна. При этом Вашингтон старается убедить Киев в том, что достижению поставленных им целей в США не препятствуют.