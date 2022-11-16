Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что зимой возможно замедление боевых действий на Украине. Это создаст «окно» для урегулирования конфликта на переговорах, отметил он на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по помощи Киеву, сообщает РИА Новости.
Генерал уточнил, что в холодное время года тактические операции, как правило, замедляются.
На мой взгляд, президент [США Джо] Байден и [президент Украины] Владимир Зеленский заявили о том, что данный кризис в конце концов должен разрешиться политически. Поэтому если тактические операции замедлятся, если это случится, то может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров, — подчеркнул Милли.
Ранее издание Politico сообщило, что заявление Марка Милли о возможном диалоге между Москвой и Киевом вызвало гнев украинских чиновников. В Пентагоне посчитали, что предстоящая зима открывает для этого возможность. По данным издания, Милли подчеркнул, что победа Украины невозможна. При этом Вашингтон старается убедить Киев в том, что достижению поставленных им целей в США не препятствуют.