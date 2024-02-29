В США допустили крах обороны ВСУ уже летом Bloomberg: ВС РФ могут решительным ударом пробить оборону ВСУ уже летом

Фото: МО Украины

Подразделения Вооруженных сил России получили возможность накопить ресурсы для решительного и мощного удара с целью окончательного прорыва обороны ВСУ уже летом, пишет Bloomberg, ссылаясь на неназванного киевского чиновника. По данным агентства, это стало возможным после того, как ВС РФ выбили противника из Авдеевки. В то же время Москва может сделать ставку на медленное перемалывание украинских войск, как делала это прежде.

В зависимости от результатов текущей кампании Россия решит, продолжать ли медленное, изматывающее наступление или накапливать ресурсы для более масштабного удара с целью прорыва украинских позиций этим летом, — приводит агентство комментарий собеседника.

В публикации также подчеркивается, что сейчас официальные лица на Украине крайне обеспокоены обстановкой на линии фронта, где набирает обороты натиск ВС России. Подразделениям ВСУ приходится сдерживать российские войска в условиях дефицита вооружений, так как союзники Киева не спешат с новыми поставками снарядов, пишет Bloomberg.

Ранее ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сообщал, что боевые действия на Украине вряд ли прекратятся, пока под контроль России не перейдут еще как минимум четыре крупных города. По его словам, речь идет о Харькове, Николаеве, Днепропетровске и Одессе. Эксперт уверен, что уже к лету текущего года Украина потеряет порядка 20% территории. Этого не избежать, если не Киев прекратит слушать западные правительства, уверен бывший разведчик.