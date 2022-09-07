В США допустили, что должность посла в РФ может долго пустовать

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-посол США в России Джон Салливан

Власти США допускают, что должность посла страны в России может оставаться вакантной в течение «двух месяцев и дольше» после отъезда Джона Салливана. Причиной называют, в частности, неудовлетворительные отношения между Москвой и Вашингтоном, пишет Foreign Policy.

По данным издания, такую возможность допускают ряд влиятельных бывших и действующих представителей администрации США. К тому же, любое выдвижение кандидатуры президентом Байденом сперва потребует утверждения со стороны сената, а после — со стороны самой Москвы.

При этом действующие и бывшие дипломаты США со скепсисом относятся к перспективе быстрой выдачи агремана новому американскому послу в России, — говорится в статье.

Американский посол в Москве Джон Салливан 4 сентября завершил свою работу. Отмечалось, что Вашингтон готовит ротацию на эту должность и о понижении уровня диппредставительства страны в России речи не идет.

Сам Салливан заявил, что покинул свой пост из-за смертельной болезни жены. По его словам, на тот момент у нее прогрессировала раковая опухоль. Салливан отметил, что решение об уходе никак не относилось к политике России в отношении Украины.