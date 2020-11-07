В США донорское сердце уцелело при крушении вертолёта

https://static.news.ru/photo/235328b0-21b6-11eb-8699-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

В США донорское сердце осталось невредимым после крушения вертолёта, на котором его доставляли в госпиталь.

Инцидент произошёл в городе Сан-Диего. Вертолёт в результате жёсткой посадки на крышу госпиталя опрокинулся. При этом пострадали два человека, включая пилота.

Контейнер с донорским органом был передан одному из врачей госпиталя. Тот, покидая, место происшествия, споткнулся и упал, уронив при этом ёмкость с сердцем.

Однако и повторное падение не причинило сердцу вреда. Через два часа оно уже было пересажено пациенту госпиталя, сообщает телеканал Fox 5.

Ранее NEWS.ru писал, что все жители Великобритании после смерти могут стать донорами органов. Согласно закону, который должен вступить в силу в 2020 году, здоровые внутренние органы будут изымать посмертно у тех британцев, кто при жизни не оформит отказ от трансплантации.