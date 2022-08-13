В США добиваются отставки главы Минюста после обысков у Трампа Конгрессвумен Грин предложила вынести импичмент генпрокурору Гарланду за обыски у Трампа

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Грин предложила вынести импичмент генпрокурору Меррику Гарленду за обыски, проведённые ФБР в поместье Трампа. Об этом конгрессвумен сообщила журналистам, пишет РИА Новости.

Политик заявила, глава ведомства злоупотребил своими полномочиями для устранения соперников нынешнего президента Джо Байдена перед предстоящими президентскими выборами. По словам представителя конгресса, терпеть подобное в такой свободной стране как Америка нельзя.

Мы не можем терпеть подобного здесь, в Америке, где наши великие институты попираются с той целью, чтобы одержать верх над чьими-либо политическими оппонентами. Это не то, ради чего они существуют, и такого никогда не должно происходить, — заявила политик.

Проект резолюции уже внесён на рассмотрение конгресса.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит расследование в отношении экс-президента США Дональда Трампа на предмет возможного нарушения им закона о шпионаже. Потенциально бывший хозяин Белого дома может оказаться в тюрьме.