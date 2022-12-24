В США девять человек погибли из-за снежной бури

Фото: Alexandr Arkhipov/Russian Look/Global Look Press

Снежная буря обрушилась на США вместе с низкими температурами, сильным ветром и сильным снегопадом, в результате чего по меньшей мере девять человек погибли, передает CNN. Кроме того, непогода оставила миллион домохозяйств в стране без света.

В Канзасе местные власти официально подтвердили гибель трёх человек. В Канзас-Сити в штате Миссури — скончался один человек, в Кентукки — три человека, а в Огайо — еще четверо.

У нас были лед, наводнения, снег, отрицательные температуры и все, что мать-природа могла обрушить на нас, — заявил губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул.

Прогнозируется, что в Вашингтоне, округ Колумбия, будет самый холодный канун Рождества с 1989 года. В Нью-Йорке это будет самый холодный канун Рождества с 1906 года.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителей столицы ожидает достаточно теплая погода. По его словам, предварительно, температура составит от 0 до минус 5 градусов.

ДТП зимой происходят из-за двух типов ошибок участников дорожного движения — технических и мотивационных, рассказал автоэксперт Владимир Бахарев. В первом случае водитель поступает неверно из-за непонимания технических особенностей автомобиля, а во втором — из-за неправильного анализа ситуации на дороге. Специалист пояснил, что зимой водители часто упускают из внимания многие связанные с особенностями холодного времени года факторы и недооценивают обстановку.