https://static.news.ru/photo/3339be54-2709-11ea-b81d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jenny Norquist/moodboard/Global Look Press

В Чикаго девятилетнему мальчику и его 16-летней сестре удалось остановить неизвестного, который попытался угнать автомобиль их отца.

Инцидент произошёл у пиццерии в Чикаго, когда мужчина оставил автомобиль Toyota Highlander с тремя детьми внутри заведённым, а сам ушёл в заведение. Неизвестный запрыгнул на водительское сидение, и машина тронулась с места.

Я стала кричать, спрашивала, кто он такой, и требовала убраться из авто, а он стал ехать очень быстро, — рассказала находившаяся в машине Имама Муратаб.

A thief who tried to steal an SUV from a Domino's in Chicago was attacked by two children inside -- a 9-year-old boy hit him over the head with an iPad and his 16-year-old sister choked him until he fled https://t.co/j2CerP9piK — CNN (@CNN) December 25, 2019

Девушка пояснила, что её младший брат ударил угонщика планшетом по голове, а она сама, сидевшая на пассажирском месте, стала душить неизвестного. Она также позвонила в экстренную службу, после чего молодой человек остановил машину и сбежал, сообщает CNN.

Позднее полицейские обнаружили подозреваемого в угнанном автомобиле Toyota Camry на заправке. В машине находилось пять человек, четверо были арестованы, одному удалось скрыться.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве пассажиры угнали автомобиль у таксиста. Инцидент произошёл, когда мужчина вышел в магазин.