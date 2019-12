Инцидент произошёл у пиццерии в Чикаго, когда мужчина оставил автомобиль Toyota Highlander с тремя детьми внутри заведённым, а сам ушёл в заведение. Неизвестный запрыгнул на водительское сидение, и машина тронулась с места.

A thief who tried to steal an SUV from a Domino's in Chicago was attacked by two children inside -- a 9-year-old boy hit him over the head with an iPad and his 16-year-old sister choked him until he fled https://t.co/j2CerP9piK