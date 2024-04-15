В США дали прогноз, сколько будет идти конфликт на Украине Риттер: боевые действия на Украине вряд ли продлятся еще один год

Фото: МО Украины

Боевые действия на Украине могут закончиться в течение этого года, допустил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works. По его мнению, ВС России продолжают накапливать военную мощь, а у ВСУ иссякают запасы.

Мы подошли к финалу. Я имею в виду, что этот конфликт длится уже два года. Я не верю, что он будет продолжаться еще год, — предположил он.

Ранее Риттер предположил, что неспособность украинской противовоздушной обороны противостоять ВС России приведет к тому, что киевские власти потеряют Харьков. По его словам, это может произойти уже в ближайшие недели. Российские планирующие бомбы на текущий период беспрепятственно уничтожают необходимые цели в городе, уточнил он. ВС РФ уже скоро полностью возьмут в кольцо Харьков, выразил уверенность экс-разведчик.

До этого бывший американский разведчик заявлял, что Россия создаст на территории Украины буферные зоны, чтобы предотвратить ракетные удары. По его словам, украинское государство попросту перестанет существовать. Размеры зон будут соответствовать максимальному расстоянию, на которое способны лететь лучшие западные ракеты, добавил эксперт.