В США спрогнозировали исход дуэли Cу-27 с F-15 National Interest: Су-27 способен победить в воздушной дуэли с F-15

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-27

Российский истребитель Су-27 сможет превзойти основной истребитель ВВС США F-15 в воздушной дуэли, что может иметь последствия в противостоянии сил НАТО и России, считает американское издание National Interest. Отмечается, что созданный в условиях гонки времен холодной войны Су-27 доказал свою эффективность благодаря высокой маневренности и впечатляющей скорости.

Еще в 1986 году ранняя версия Су-27 побила все рекорды скорости набора высоты F-15. Все это означает, что если Су-27 когда-нибудь столкнется с F-15, то, возможно, сможет превзойти американский военный самолет, что будет иметь реальные последствия для общей борьбы между силами НАТО и России, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что истребитель Су-27, находящийся на вооружении Воздушно-космических сил России, обладает большим радиусом действия. По его словам, боевая машина также имеет мощное вооружение, а именно ракеты «воздух — воздух» и «воздух — земля».

Эксперт подчеркнул, что Су-27 — это тяжелый истребитель четвертого поколения, который создавался еще в советское время. Он также отметил, что на его основе разработаны многие другие самолеты.