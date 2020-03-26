https://static.news.ru/photo/7c1af44e-6f57-11ea-ad54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Соединённых Штатах по состоянию на 26 марта выявлено порядка 69 200 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами COVID-19 в стране стали 1050 пациентов, об этом свидетельствуют данные из базы частного исследовательского университета имени Джона Хопкинса.

Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в штате Нью-Йорк, где от коронавируса скончались 280 человек.

Самым смертоносным днём пандемии в США стала среда, 25 марта. Для борьбы с распространением инфекции министр обороны США Марк Эспер запретил военнослужащим покидать страну. Ограничения будут действовать в течение 60 дней и также будут распространяться на гражданский персонал армии и членов семей военных, писал NEWS.ru.