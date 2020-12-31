В США число заболевших COVID-19 выросло более чем на 200 тысяч за сутки

https://static.news.ru/photo/ce229712-4b64-11eb-b5df-fa163e074e61_660.jpg Нью-Йорк Фото: Ryan Rahman/Keystone Press Agency/Global Look Press

За минувшие сутки в США выявлено 229 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в стране превышает 19,7 млн человек.

Жертвами инфекции в стране стали 342,4 тысячи человек. Из них 3,7 тысячи скончались за последние 24 часа, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который сведёт статистику на основе данных федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

США продолжают сохранять лидирующую позицию по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. На втором месте Индия, где насчитывается более 10,2 млн заболевших, на третьем — Бразилия (7,6 млн). Россия, где за время пандемии заразились свыше 3 млн человек, занимает четвёртое место.

Ранее NEWS.ru писал, что в штате Висконсин сотрудник медцентра умышленно испортил около 500 доз вакцины от коронавируса. Он изъял 57 упаковок с препаратом из холодильника и не вернул обратно. Из-за нарушения условий хранения вакцина испортилась и её пришлось выбросить. Мужчина задержан и признался в содеянном. Мотивы его поступка пока не раскрываются.

Избранный президент США Джо Байден недоволен ходом вакцинации населения страны от коронавируса. По его мнению, кампания проводится слишком медленно. Если её темпы не ускорятся, на то, чтобы привить всех жителей страны потребуются годы, считает он.