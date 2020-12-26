В США число случаев заражения COVID-19 превысило 19 миллионов

https://static.news.ru/photo/97a213c0-4876-11eb-81da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niyi Fote via www.imago-images.d/Global Look Press

В Соединённых Штатах уже более 19 миллионов подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Так, число заболевших коронавирусом в стране достигло 19 000 572. Жертвами COVID-19 стали 332 145 американцев.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса пандемией. По её данным в мире к 27 декабря подтверждено более 79,23 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболевших стало больше на 443 тыс. человек. ё

За прошедшие 24 часа коронавирус унёс жизни ещё 443 тыс. С начала пандемии число жертв опасного заболевания превысило 1,75 млн.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в США предположили, что новый штамм COVID не опаснее других видов вируса.