В США число случаев заражения COVID-19 превысило 19 миллионов

В Соединённых Штатах уже более 19 миллионов подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Так, число заболевших коронавирусом в стране достигло 19 000 572. Жертвами COVID-19 стали 332 145 американцев.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса пандемией. По её данным в мире к 27 декабря подтверждено более 79,23 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболевших стало больше на 443 тыс. человек. ё
За прошедшие 24 часа коронавирус унёс жизни ещё 443 тыс. С начала пандемии число жертв опасного заболевания превысило 1,75 млн.
Как сообщал NEWS.ru, ранее в США предположили, что новый штамм COVID не опаснее других видов вируса.