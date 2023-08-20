В США четырехлапый дебошир устроил погром в церкви В США енот устроил ночной погром в церкви, сорвав богослужение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Церковь Chosen Generation Outreach Ministry Int'l в американском городе Милуоки была вынуждена отменить богослужение после того, как в здании устроили погром, сообщает Fox 6. По данным канала, виновника вычислили после просмотра записей на камере видеонаблюдения. Им оказался енот.

Енот проник в церковь через окно в подвал, предварительно разбив стекло. Затем он прошелся по разным помещениям, устроив там настоящий погром. Больше всего пострадал офис. Там енот не пощадил даже потолочную плитку. Пастор Ингрид Дюрр уверена, что животное пробралось в здание в поисках еды, однако до холодильника енот добраться не успел.

Ранее сообщалось, что в контактном зоопарке в Санкт-Петербурге енот напал на семилетнюю девочку. Животное вело себя агрессивно и вцепилось ребенку в ухо. Пострадавшую девочку доставили в больницу, обработали место укуса, после чего отпустили с диагнозом «укушенная рана левой ушной раковины».

Владелец контактного зоопарка заявил, что енот был привит от бешенства. Тем не менее родители ребенка решили сделать уколы. Произошедшим заинтересовались правоохранительные органы. Они инициировали проверку по факту нападения животного на ребенка.