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В США четыре человека погибли при пожаре, пытаясь согреться

01:22, 17 февраля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате пожара, произошедшего в доме на юго-западе американского Техаса, погибли четыре человека, в том числе трое детей. Причиной пожара могло стать использование камина во время аномальных холодов.

По данным издания Houston Chronicle, инцидент произошёл в городе Шугарленд. На месте происшествия пожарные обнаружили тела трёх маленьких детей и их бабушки. о словам представителя экстренной службы, когда они приехали на место происшествия, возле дома находилась мать погибших детей. Она также пострадала в результате пожара, однако её жизни ничего не угрожает.

Отмечается также, что во время пожара в районе наблюдались перебои с электроснабжением. Семья пыталась согреться и для этого растопила камин.

Ведётся расследование происшествия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Новой Москвы произошёл взрыв резервуара с топливом и его последующим возгоранием. Площадь составила 50 квадратных метров.

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