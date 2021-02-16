В США четыре человека погибли при пожаре, пытаясь согреться

В результате пожара, произошедшего в доме на юго-западе американского Техаса, погибли четыре человека, в том числе трое детей. Причиной пожара могло стать использование камина во время аномальных холодов.
По данным издания Houston Chronicle, инцидент
Отмечается также, что во время пожара в районе наблюдались перебои с электроснабжением. Семья пыталась согреться и для этого растопила камин.
Ведётся расследование происшествия.
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