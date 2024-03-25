Чернокожие активисты из США потребовали у «белых» церквей $15 млрд

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Бостонская целевая группа по репарациям обратилась к «белым» церквям с призывом активизироваться и заплатить чернокожему сообществу за уходящее истоками в трансатлантическую работорговлю расовое неравенство, сообщило издание The Boston Globe. Сумма выплат должна более чем в три раза превысить годовой бюджет Бостона.

Мы призываем их в христианской любви публично искупить грехи рабства и просим их публично взять на себя обязательства по процессу возмещения ущерба, в ходе которого они передадут свое огромное состояние — десятки миллионов долларов у некоторых из этих церквей — чернокожему сообществу, — заявил основатель коалиции «Новая демократия» преподобный Кевин К. Питерсон.

Чернокожие и белые священнослужители в субботу, 23 марта, провели пресс-конференцию в подвале Воскресенской лютеранской церкви в бостонском районе Роксбери. Комиссия состоит из 10 членов и включает двух представителей молодежного сообщества.

В феврале активисты призвали власти Бостона «полностью посвятить себя выписыванию чеков», поскольку богатство города построено на рабстве. Сумму выплат определили в $15 млрд, что более чем в три раза превышает бюджет Бостона на год. В 2024 финансовом году он составит $4,28 млрд.

Ранее популярную нейросеть ChatGPT, которую некоторые компании начали применять для подбора персонала, уличили в расовой предвзятости к некоторым соискателям. Журналисты провели соответствующий эксперимент, который подтвердил, что при всех равных параметрах в резюме кандидат с африканским именем чаще оказывается в конце списка.