В США цена на бензин обновила исторический максимум

Фото: Li Jianguo/XinHua/Global Look Press

Стоимость бензина в США достигла исторического максимума, об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации. Согласно им, цена одного галлона топлива (3,785 литра) достигла $4,81.

Отметим, что со вступления в должность президента США Джо Байдена стоимость бензина постепенно росла. Нынешний показатель превышает в два раза данные на начало срока американского лидера. Так, цена на бензин марки Regular (АИ-92 в России) поднялась в Америке до $4,819, хотя в пятницу его стоимость составляла $4,761. Для сравнения: в январе 2021 года показатель составлял $2,39.

Максимальную стоимость бензина зафиксировали в Калифорнии. Там заправить автомобиль на один галлон стоит $6,297.

Ранее ведущий Fox News предсказал досрочную отставку Байдена. Одной из причин падения его рейтинга является рост цен на топливо. Ведущий пошутил, что к концу срока стоимость бензина составит $800, поэтому о продолжении президентского срока не может идти речи.