В США будут приветствовать передачу Россией зерна нуждающимся В ООН сообщили, что США будут приветствовать передачу РФ 500 тысяч тонн зерна нуждающимся

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США приветствовали бы обещанную Россией передачу нуждающимся странам 500 тысяч тонн зерновых, но считают, что это не может оправдать блокировку экспорта с Украины. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Джеффри де Лаурентис, передает ТАСС.

Как мы понимаем, российские власти объявили о намерении передать 500 тыс. тонн зерновых нуждающимся странам. Мы бы приветствовали такой шаг, хотя он и сильно запоздал, но цена за это не должна заключаться в блокировке гораздо больших объемов продовольственного экспорта с Украины, — сказал он.

Ранее Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Обращение направил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.

После этого решения со стороны РФ мировые цены на пшеницу подскочили почти на 6%, до $8,77 за бушель. Стоимость кукурузы увеличилась на 2,3%, до $6,96 за бушель. Также подорожали соевые бобы и семена рапса — на 1,1% и 3% соответственно.

Ранее спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что Россия поможет африканским государствам в связи с ситуацией с зерновой сделкой.