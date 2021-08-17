Малолетним преступникам в США заплатят за хорошее поведение

В Нью-Йорке планируется введение программы стимулирования хорошего поведения подростков-преступников деньгами. Об этом сообщает Fox News.

Мэр «Большого яблока» Билл де Блазио объявил о старте программы по борьбе с малолетним бандитизмом. Инициатива подразумевает выплату за хорошее поведение одной тысячи долларов в месяц подросткам из неблагополучных районов, которые находятся под пристальным наблюдением полицейских. Данная инициатива призвана стимулировать молодых людей не нарушать закон и не искать криминального дохода, а просто жить, не нарушая общественный порядок, при этом получая приличную сумму денег. Авторы этой программы верят в то, что это нововведение сильно облегчит работу полиции и снизит криминальный рейтинг города.

Ранее сообщалось, что власти Нью-Йорка наконец сумели найти улики и завести уголовное дело против лидера группировки KavKaz Романа Никогосяна. По данным полиции, организованная преступная группа промышляла угоном автомобилей, рэкетом и торговлей наркотиками.