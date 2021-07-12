В США боевик признал вину в похищении и убийстве людей в Сирии

Вину во всех инкриминируемых преступлениях, включая похищения и убийства в Сирии граждан США и других стран, признал в федеральном суде Восточного округа американского штата Вирджиния боевик террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Александр Коти. Об этом сообщает телеканал NBC.

Коти, являвшийся ранее подданным Великобритании, был доставлен в США вместе с другим боевиком ИГ Аш-Шафи Эльшейхом. В четверг, 2 сентября, согласно электронной базе данных суда, Коти должен был выступить на заседании с заявлением относительно признания своей вины.

Коти и Эльшейх являлись членами группировки ИГ, получившей название The Beatles. По информации Вашингтона, данная группировка имеет отношение к расправам над более чем 20 пленниками, включая американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа, а также граждан США Питера Кэссига и Кайлы Мюллер.

Боевиков взяли в плен в январе 2018 года отряды «Сил демократической Сирии». В октябре 2019 года их вывезли из Сирии и содержали под охраной американских военнослужащих в неустановленном месте.