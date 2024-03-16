В США Boeing потерял часть корпуса во время полета В США Boeing авиакомпании United Airlines потерял часть обшивки во время полета

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Проведенная экспертиза самолета Boeing 737 авиакомпании United Airlines, севшего в штате Орегон, выявила отсутствие части обшивки, заявил РИА Новости американский авиационный регулятор. По информации представителей, по факту инцидента будет проведено расследование.

Рейс United Airlines безопасно сел в аэропорту Медфорда, Орегон. Постполетная инспекция установила отсутствие панели. Будет проведено расследование, — уточнили в авиарегуляторе.

Авиалайнер выполнял рейс из Сан-Франциско. На данный момент использование самолета приостановлено до момента установления всех факторов инцидента.

Ранее один из реактивных двигателей самолета Boeing авиакомпании United Airlines вспыхнул через несколько минут после начала полета в Техасе, сообщила газета The New York Post. По информации издания, борт был вынужден совершить экстренную посадку. В результате происшествия пассажиры не пострадали. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уже расследует инцидент, специалистам предстоит определить причину возгорания двигателя.

До этого еще один самолет Boeing 737-9 авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде в штате Орегон после того, как во время рейса у воздушного судна вылетел иллюминатор. По словам очевидца, стекло вылетело вскоре после взлета.