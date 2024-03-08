В США Boeing 777 при взлете «потерял» шину и попал на видео Падение шины самолета Boeing 777 при взлете в США попало на видео

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В США у самолета Boeing 777 компании United Airlines, вылетевшего из Сан-Франциско в японскую Осаку, при взлете отвалилась шина. Инцидент попал на видео, передает РИА Новости. Уточняется, что на борту лайнера находилось 235 пассажиров, а также 14 членов экипажа.

После того как у самолета отлетела шина, диспетчеры приняли решение о досрочной посадке самолета. Он успешно приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса спустя два часа после вылета. Также сообщается, что шину нашли на стоянке для сотрудников аэропорта, она упала на один из припаркованных автомобилей. В результате происшествия никто не пострадал, повреждено несколько машин.

У самолета 777-200 шесть шин на каждой из двух основных стоек шасси. Самолет рассчитан на безопасную посадку с отсутствующими или поврежденными шинами, — заверили в пресс-службе United Airlines.

Ранее стало известно, что один из реактивных двигателей самолета Boeing авиакомпании United Airlines вспыхнул через несколько минут после взлета с аэропорта в Техасе. Лайнер был вынужден совершить экстренную посадку. На снятых пассажирами кадрах видны ярко-оранжевые искры, вылетающие из-под левого крыла самолета. Уточняется, что при экстренной посадке Boeing никто не пострадал.