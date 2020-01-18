Сотрудник одного из баров американского Бостона спас жизнь посетителю, который чуть не задохнулся, подавившись едой.
Увидев, что мужчина поперхнулся, сотрудник заведения выбежал из-за своего рабочего места и помог мужчине, перехватив его со спины,
Спасение посетители встретили аплодисментами.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве в одной из квартир на улице Профсоюзной 56-летний мужчина попытался проглотить слишком большой кусок сала, подавился и умер. В помещении, где мужчина собирался перекусить, перегорела лампочка. Из приборов, освещающих пространство, в комнате был только включённый телевизор.
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