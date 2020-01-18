https://static.news.ru/photo/99654de6-3a1f-11ea-8d1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christopher Chung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудник одного из баров американского Бостона спас жизнь посетителю, который чуть не задохнулся, подавившись едой.

Увидев, что мужчина поперхнулся, сотрудник заведения выбежал из-за своего рабочего места и помог мужчине, перехватив его со спины, передаёт РЕН ТВ.

Спасение посетители встретили аплодисментами.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве в одной из квартир на улице Профсоюзной 56-летний мужчина попытался проглотить слишком большой кусок сала, подавился и умер. В помещении, где мужчина собирался перекусить, перегорела лампочка. Из приборов, освещающих пространство, в комнате был только включённый телевизор.