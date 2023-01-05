В США Байдену поставили главную задачу на 2023 год Foreign Policy: основная задача Байдена – продолжать поставлять оружие Украине

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Джо Байден

Президенту США Джо Байдену следуют сосредоточиться в 2023 году на поставках оружия на Украину, считают аналитики американского издания Foreign Policy. В публикации подчеркивается, что только это позволит Киеву продолжать борьбу.

Основная задача администрации Байдена как крупнейшего поставщика военной помощи Украине будет заключаться в поддержании стабильных поставок оружия, позволяющих Киеву продолжать борьбу, — говорится в публикации.

В то же время решение этой задачи может стать большой проблемой, так как все больше американских политиков выступают против финансирования Украины, добавили аналитики издания.

Ранее американские СМИ назвали три вида вооружений, которые США и их союзники никогда не передадут Украине. В первую очередь, это многоцелевые истребители F-16 Fighting Falcon, так как в случае их поставок Россия может обвинить НАТО в участии в конфликте. Вдобавок, обучение украинских летчиков пилотированию и обслуживанию F-16 Fighting Falcon займет слишком много времени.

США действительно могут отправить Украине боевые машины пехоты (БМП) Bradley, заявил президент Джо Байден. Американский лидер положительно ответил на соответствующий вопрос журналистов во время пресс-конференции в Вашингтоне. При этом он не уточнил, сколько именно машин США могут поставить Украине.