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США

В США Байдена раскритиковали за слова о «геноциде» на Украине

12:16, 24 апреля 2022
В США Байдена раскритиковали за слова о «геноциде» на Украине Джо Байден Фото: Yuri Gripas/Global Look Press
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Лицемерное стремление Джо Байдена обвинить Россию в «геноциде украинцев» может нести опасность Соединённым Штатам, считает обозреватель газеты The New York Times Росс Даутхат. Он отметил, что власти США используют этот термин в отношении неудобных им стран, не обращая внимания на реальные случаи геноцида в мире.

В противостоянии с ядерной державой <...> обвинения в геноциде должны выдвигаться только при наличии максимально убедительных доказательств, то же самое касается призывов к смене режима, — заявил журналист.

По словам Даутхата, власти США используют этот термин, когда им удобно. Журналист в качестве примера напомнил о межэтнических конфликтах в разных уголках мира, в ходе которых массовые убийства и преступления против гражданского населения продолжались в течение многих лет. При этом они обходились без особого внимания Вашингтона.

При этом Соединённые Штаты напрямую помогали смене режимов в Ираке и Ливии, несмотря на то, что международное сообщество считало эти шаги «неразумными и катастрофическими».

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ранее сообщило, что не располагает данными, подтверждающими совершение геноцида в ходе спецоперации на Украине. Такой ответ был дан на слова Байдена о возможности геноцида в ходе проведения военной спецоперации.

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