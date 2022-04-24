В США Байдена раскритиковали за слова о «геноциде» на Украине

Лицемерное стремление Джо Байдена обвинить Россию в «геноциде украинцев» может нести опасность Соединённым Штатам, считает обозреватель газеты The New York Times Росс Даутхат. Он отметил, что власти США используют этот термин в отношении неудобных им стран, не обращая внимания на реальные случаи геноцида в мире.

В противостоянии с ядерной державой <...> обвинения в геноциде должны выдвигаться только при наличии максимально убедительных доказательств, то же самое касается призывов к смене режима, — заявил журналист.

По словам Даутхата, власти США используют этот термин, когда им удобно. Журналист в качестве примера напомнил о межэтнических конфликтах в разных уголках мира, в ходе которых массовые убийства и преступления против гражданского населения продолжались в течение многих лет. При этом они обходились без особого внимания Вашингтона.

При этом Соединённые Штаты напрямую помогали смене режимов в Ираке и Ливии, несмотря на то, что международное сообщество считало эти шаги «неразумными и катастрофическими».

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ранее сообщило, что не располагает данными, подтверждающими совершение геноцида в ходе спецоперации на Украине. Такой ответ был дан на слова Байдена о возможности геноцида в ходе проведения военной спецоперации.