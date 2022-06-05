В США Байдена призвали отказаться от поездки в Саудовскую Аравию

Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф призвал президента Джо Байдена не посещать Саудовскую Аравию. По его словам, это как раз и будет являться «убедительным аргументом» в пользу отказа от зависимости от иностранной нефти. Своё мнение политик озвучил в интервью телеканалу CBS.

Джо Байден в минувшую пятницу, 3 июня, не исключил возможность своего визита в Саудовскую Аравию с целью добиться снижения стоимости нефти, однако окончательное решение ещё не принято. По сведениям американских СМИ, Байден собирался восстановить отношения между двумя странами, которые обострились после убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Я понимаю, в какой степени Саудовская Аравия контролирует стоимость нефти, — сказал по этому поводу Шифф, отметив, что он не поехал бы на Ближний Восток, будь он президентом.

Конгрессмен уверен, что наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда надо сторониться и не проводить с ним встреч, хотя он хотел бы увидеть, что Саудовская Аравия снизила стоимость нефти или увеличила её добычу.

Я бы хотел увидеть изменения с точки зрения соблюдения ими прав человека. Я бы хотел, чтобы у них привлекли к ответственности людей, причастных к этому убийству и к пыткам других заключенных, прежде чем предоставлять такую честь Саудовской Аравии или её руководству, — пояснил свою точку зрения американский политик.

Байден в ходе своей предвыборной кампании обещал сделать Саудовскую Аравию «страной-изгоем». И если его визит в указанную страну состоится, пишут американские эксперты, это будет означать победу реальной политики над моральными соображениями.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден перенёс встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Лидеры должны были встретиться в конце июня в рамках расширенного саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива, в котором в сейчас председательствует Саудовская Аравия.