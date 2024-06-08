В США Байдена обвинили в создании рисков из-за помощи Украине The National Interest: Байден создает риск ядерной эскалации

Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден создает риск ядерной эскалации, написал обозреватель журнала The National Interest Дэниел Дэвис. По его словам, глава Белого дома тайно разрешает Украине наносить удары американским оружием по России.

Соединенные Штаты ничего не выигрывают и многое теряют, расширяя список разрешенных целей для нашего оружия и боеприпасов на Украине. Рисковать ядерной эскалацией в высшей степени глупо, — сказано в материале.

Ранее представитель Пентагона заявил, что США разрешили Украине использовать против России поставленное ими оружие. Украинские войска смогут бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не исключают, что дальность ударов, наносимых с помощью американского вооружения по территории России, будет только увеличиваться. Он подчеркнул, что администрация США продолжит следовать текущему курсу по Украине. При этом по мере необходимости стратегия Вашингтона будет корректироваться.

Позднее американские журналисты раскрыли, каким именно оружием США разрешили Украине бить по России. Речь идет о реактивных системах залпового огня HIMARS и артиллерии.