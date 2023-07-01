В США Байдена обвинили в приближении ядерной войны Экс-конгрессвумен Габбард обвинила Байдена в приближении ядерной войны с Россией

Фото: Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард заявила, что политика администрации президента США Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне. Таким может быть результат противостояния с Россией, которое сейчас ведется за счет Украины, говорится в ее видеообращении, размещенном в Twitter.

Опосредованное противостояние c Россией, которое ведется за счет украинского народа, продолжает обостряться. Мы все чаще слышим разговоры о том, что НАТО хочет ввести войска на Украину, что лишь увеличит вероятность прямой конфронтации между странами Альянса и Россией — государством с самым большим ядерным потенциалом в мире, — считает Габбард.

По ее мнению, Байден и его администрация в своих выступлениях говорят о ядерной войне так, будто речь идет о каком-то локальном конфликте.

Мы делаем то-то, они — то-то, бла-бла-бла... А затем мы побеждаем, — пошутила политик.

Мнение чиновников США по ядерной проблеме далеко от реальности, заключила Габбард.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страны НАТО используют Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) для оказания давления на Россию и Китай, чтобы обеспечить себе господство в данной сфере. Кроме того, по его словам, ДНЯО часто становится для США и их союзников поводом для дискриминации неядерных государств.