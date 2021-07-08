В США авиапассажира отштрафовали на $10 тысяч за отказ надеть маску

В США агентство по гражданской авиации оштрафовало одного из пассажиров на сумму более чем $10 тысяч за отказ надеть маску во время полёта. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Инцидент
В результате между пассажиром и стюардессой случился конфликт, мужчина отказался заполнять протокол о нарушении и предоставлять удостоверение личности. Кроме того, он прикасался к бортпроводнице и обвинял её в агрессивности. В свою очередь, по информации регулятора, женщина оказалась напугана и начала плакать.
Ранее врач предупредила об опасности отказа от масок после прививки.