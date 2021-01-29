В США арестовали женщину, хотевшую застрелить Пелоси

Власти Соединённых Штатов арестовали двух женщин, обвиняемых в штурме Капитолия 6 января, одна из которых призналась, что хотела найти и застрелить спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
По данным The Washington Post, Федеральное бюро расследований 12 января
Мы ворвались в Капитолий. Мы сделали своё дело. Мы искали Нэнси, чтобы выстрелить в её чёртову голову, но не нашли её, — сказала Бэнкрофт в ролике, отправленном детям.
Женщинам, которые изначально давали ложные показания властям о своём участии в штурме, предъявлены три федеральных обвинения, в том числе обвинения в умышленном проникновении в здание с ограниченным доступом и создании препятствий для государственной деятельности путём хулиганства.
Ранее NEWS.ru писал, что спустя несколько недель после штурма Капитолия 6 января сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа продолжают всплывать новые подробности о пострадавших и жертвах инцидента. Стало известно, что двое полицейских покончили с собой после случившегося.
Конгресс США 6 января должен был утвердить итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Однако процесс был сорван массовой акцией в центре Вашингтона — сторонники бывшего главы государства республиканца Дональда Трампа, призывавшего «бороться за честные выборы», атаковали Капитолий. В ходе беспорядков погибло пять человек, включая одного полицейского.