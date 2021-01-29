В США арестовали женщину, хотевшую застрелить Пелоси

https://static.news.ru/photo/77539eb2-6302-11eb-956a-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов арестовали двух женщин, обвиняемых в штурме Капитолия 6 января, одна из которых призналась, что хотела найти и застрелить спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

По данным The Washington Post, Федеральное бюро расследований 12 января получило видео, запечатлевшее, как Дон Бэнкрофт и Диана Сантос-Смит покидают здание конгресса. Полицейские после получения информации от ФБР задержали женщин.

Мы ворвались в Капитолий. Мы сделали своё дело. Мы искали Нэнси, чтобы выстрелить в её чёртову голову, но не нашли её, — сказала Бэнкрофт в ролике, отправленном детям.

Женщинам, которые изначально давали ложные показания властям о своём участии в штурме, предъявлены три федеральных обвинения, в том числе обвинения в умышленном проникновении в здание с ограниченным доступом и создании препятствий для государственной деятельности путём хулиганства.

Ранее NEWS.ru писал, что спустя несколько недель после штурма Капитолия 6 января сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа продолжают всплывать новые подробности о пострадавших и жертвах инцидента. Стало известно, что двое полицейских покончили с собой после случившегося.

Конгресс США 6 января должен был утвердить итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Однако процесс был сорван массовой акцией в центре Вашингтона — сторонники бывшего главы государства республиканца Дональда Трампа, призывавшего «бороться за честные выборы», атаковали Капитолий. В ходе беспорядков погибло пять человек, включая одного полицейского.