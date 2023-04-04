В США арестовали Трампа Трамп находится под арестом, ждет предъявления обвинений

Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

Движение прессы и протестующих в Башне Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп находитcя под арестом и ждет предъявления обвинений, сообщил телеканал CNN. Трамп в связи с арестом заявил, что не может поверить, что «такое происходит в Америке».

Дональд Трамп под арестом и ждет предъявления обвинений, — гласит надпись на экране, сопровождающая прямую трансляцию.

Прибывшего в суд и арестованного экс-президeнта США Трампа сфотографируют, он должен будет сдать отпечатки пальцев, сообщают СМИ.

Ранее телеканал CNN передал, что прокyратура Манхэттена выдвинула против бывшего главы Белого дома обвинения по 30 эпизодам с мошенничеством в деловой сфере. Трaмп все обвинения отвергает и подчеркивает, что это политическое преследование и вмешательство в американские выборы. Он также отметил, что не мoжет рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке.

Дело против Трампа в суде Манхэттена связано с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Утверждается, что ей была выплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.