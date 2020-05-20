В США арестовали разыскиваемых за организацию побега экс-главы Nissan

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Пандемия коронавируса может продолжаться месяцы, так как эффективная вакцина против инфекции не будет доступна по меньшей мере до лета 2021 года. Такой прогноз на ситуацию содержится во внутреннем документе американского оборонного ведомства.

В записке для главы Пентагона Марка Эспера, которая оказалась в распоряжении Task & Purpose, отмечается, что внимание военных США должно быть сосредоточено на возобновлении критически важных миссий, повышении уровня активности...