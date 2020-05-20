В США арестовали разыскиваемых за организацию побега экс-главы Nissan

Власти США арестовали двух мужчин, разыскиваемых властями Японии по подозрению в причастности к организации побега экс-главы Nissan Карлоса Гона из Страны восходящего солнца.
Речь идёт о бывшем бойце Сил специального назначения армии США Майкле Тейлоре и ещё одном человеке, Питере Тейлоре. Согласно судебным протоколам, задержанные предстанут перед федеральным судьёй штата Массачусетс по видеосвязи 20 мая,
Как писал NEWS.ru, помимо Майкла Тейлора и Питера Тейлора, японские прокуроры разыскивают Джорджа-Антуана Зайека, а также самого Гона, нелегально покинувшего территорию страны. По признанию бывшего руководителя Nissan, он специально выбрал период новогодних праздников для побега из-под домашнего ареста, так как люди в это время расслабляются. С помощью американского экс-спецназовца Гон сбежал из Японии и перебрался в Ливан.
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