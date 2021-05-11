В США арестовали мужчину, управлявшего Tesla с заднего сидения

https://static.news.ru/photo/9231343e-b32e-11eb-82a4-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

В Калифорнии дорожный патруль арестовал водителя Tesla, который неправильно пользовался автопилотом. Как пишет «Ридус», ссылаясь на американские СМИ, мужчину несколько раз замечали сидящем на заднем сидении во время движения автомобиля.

Отмечается, что подобная манера управления является грубым нарушением правил, поскольку автопилот Tesla ещё не позволяет управлять автомобилем без водителя. Авто может передвигаться самостоятельно, но ему необходимо присутствие водителя и его контроль.

Арестованный 25-летний мужчина провёл ночь в тюрьме Санта-Рита. Как рассказал он местным СМИ, отказываться от такой манеры езды он не намерен. Молодой человек заявил, что в его машине Tesla Model 3 уже есть пятый уровень автопилота.

В настоящее время Tesla обладает вторым уровнем автопилота. Новый, пятый уровень автономности предполагает, что водитель может не участвовать в процессе вождения. Илон Маск обещал, что последний уровень появится в автомобилях ещё в 2020 году, но этого до сих пор не произошло.

Ранее ДПТ с оснащённым автопилотом электромобилем Tesla унесло жизни двух человек в Техасе. Электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот, и загорелся.