В США арестовали фармацевта, испортившего 500 доз вакцины от COVID-19

В американском штате Висконсин полиция арестовала фармацевта по обвинению в порче 500 доз вакцин от коронавируса компании Moderna. Сотрудник помещён под стражу.
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В настоящее время фармацевт ожидает официального предъявления обвинений в тюрьме. Испорченные дозы препарата оцениваются в сумму от $8 тыс. до $11 тыс.
Как ранее писал NEWS.ru, один из сотрудников американского медицинского центра Aurora Medical Center в городе Графтон намеренно изъял из холодильника 57 упаковок с препаратом компании Moderna и не вернул их обратно. По причине нарушения условий хранения сотни доз вакцины пришли в негодность, и их пришлось выбросить.
Полиция занялась расследованием произошедшего. В этом ей помогают ФБР и управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Работник центра сознался в содеянном.