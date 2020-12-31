В США арестовали фармацевта, испортившего 500 доз вакцины от COVID-19

В американском штате Висконсин полиция арестовала фармацевта по обвинению в порче 500 доз вакцин от коронавируса компании Moderna. Сотрудник помещён под стражу.

Об этом сообщает телеканал WBAY со ссылкой на правоохранительные органы. По данным полиции, медработник признался, что сознательно достал вакцину из холодильника, зная, что при неправильном хранении препарат будет неэффективен. Мотивы его поступка не называются.

В настоящее время фармацевт ожидает официального предъявления обвинений в тюрьме. Испорченные дозы препарата оцениваются в сумму от $8 тыс. до $11 тыс.

Как ранее писал NEWS.ru, один из сотрудников американского медицинского центра Aurora Medical Center в городе Графтон намеренно изъял из холодильника 57 упаковок с препаратом компании Moderna и не вернул их обратно. По причине нарушения условий хранения сотни доз вакцины пришли в негодность, и их пришлось выбросить.

Полиция занялась расследованием произошедшего. В этом ей помогают ФБР и управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Работник центра сознался в содеянном.