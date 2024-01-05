В США анонсировали процесс по импичменту Байдена Конгрессвумен Грин: в этом году состоится процесс импичмента президента Байдена

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Марджори Тейлор Грин

В 2024 году будет запущена процедура импичмента президента Джо Байдена, заявила член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин в интервью порталу Just the News. По ее словам, за этим будет следить вся Америка.

Я думаю, американцы смогут проследить в этом году за грядущим процессом импичмента президента Байдена, — заявила Тейлор Грин.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал NEWS.ru, что Республиканская партия США давит на Джо Байдена, чтобы прекратить судебное преследование экс-президента страны Дональда Трампа. Так он прокомментировал принятие Конгрессом США резолюции, призывающей к дальнейшему расследованию возможного импичмента Байдена.

До этого спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что импичмент Джо Байдена является необходимым шагом из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи американского лидера. Ряд комитетов по юрисдикции проделывают огромный объем работы по поиску правонарушений среди Байденов, однако Белый дом блокирует их и «скрывает тысячи страниц доказательств», добавил Джонсон.