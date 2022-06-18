В США анонсировали переговоры Байдена и Си Цзиньпина

Фото: Ju Peng/Global Look Press

Китайский лидер Си Цзиньпин

Президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин могут провести телефонные переговоры, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова двух чиновников из Вашингтона. Представители Белого дома не назвали точную дату переговоров, сообщив только, что они пройдут «скоро».

Официальные лица США работают над организацией возможного телефонного разговора этим летом между президентом Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, — передает агентство.

Один из источников также указал, что лидеры двух крупнейших держав могут провести личную встречу после съезда Коммунистической партии Китая, который должен состояться осенью этого года.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявлял, что у внешнеполитического ведомства нет информации о потенциальных телефонных переговорах, однако Пекин «всегда положительно смотрит» на контакты на всех уровнях.

14 июня стало известно, что китайский лидер Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую «невоенное» использование вооруженных сил. Как пишет портал Radio Free Asia, таким образом Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань под видом «специальной операции» без объявления войны.

Указ вступает в силу 15 июня и регулирует основные принципы, организацию и командование войсками, виды операций, оперативное обеспечение и политическую работу, а также выполнение боевых заданий.