В США анализ сточных вод помогает выявить распространение коронавируса

Американские учёные всё чаще прибегают к анализу сточных вод, чтобы выявить распространение нового коронавируса в городах страны. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По информации издания, федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗП) США выделили порядка $33 млн 31 исследовательскому центру для тестирования сточных вод в ближайшие месяцы. При таком способе специалисты делают заборы образцов из городской канализации, после чего изучают их на предмет наличия вируса. Это позволяет оценить степень распространения инфекции и понять, снижается или растёт число заражений.

Авторы материала отмечают, что подобный метод может оказаться особенно полезен в ситуации, когда граждане отказываются делать тесты на заражение коронавирусом, полагая, что опасность, связанная с пандемией, практически миновала.

Данный способ применялся в городе Дейвис, штат Калифорния, население которого насчитывает порядка 68 тысяч человек. В результате удалось выяснить, что в ряде районов города количество случаев заражений, предположительно, растёт. В трёх районах города в результате разместили призывы делать тесты на наличие коронавируса.

Этот метод применяется в США в студенческих общежитиях, тюрьмах и других местах с одновременным проживаем большого числа людей.

Ранее сообщалось о том, что быстрый и недорогой способ контроля за мутациями коронавируса предложили специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Они предлагают прочитывать только важную часть вируса и использовать для этого целенаправленное высокопроизводительное секвенирование гена, кодирующего S-гликопротеин SARS-CoV-2.