В США 23-летняя «золотоискательница» забеременела от отца лучшей подруги Daily Mirror: в США 23-летняя девушка забеременела от отца лучшей подруги

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В США 23-летняя девушка влюбилась в 49-летнего отца своей лучшей подруги и забеременела от него, пишет Daily Mirror. Пара скрывала свои отношения до зачатия ребенка.

Историю рассказала девушка по имени Джони на американском шоу «Доктор Фил». Ее отец Дэвид и лучшая подруга Джина познакомились в новогоднюю ночь. Позже Джони узнала о том, что они втайне начали встречаться, а затем 23-летняя американка забеременела от взрослого мужчины.

Девушка, у которой и до этого были напряженные отношения с отцом, еще сильнее отдалилась от него. Свою подругу она назвала «золотоискательницей», которая вступила в отношения с мужчиной на 26 лет старше ради денег.

Мой отец очень легкомысленно относится к этим отношениям. Ему нужно очнуться, — отметила Джони.

В то же время пара уверяет, что они счастливы и влюблены друг в друга, несмотря на разницу в возрасте. На обвинения в желании наживы Джина ответила, что работает лицензированным косметологом и имеет хороший доход.

Ранее 14-летняя школьница из Новой Москвы забеременела после интимной связи с 63-летним мужем родной бабушки. Это случилось в мае 2023 года и девочка скрывала беременность. В Следственном комитете России завели уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней, подозреваемого задержали.