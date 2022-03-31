В США 12-летний школьник застрелил сверстника

В американском штате Южная Каролина 12-летний школьник застрелил ровесника. Трагедия произошла непосредственно в учебном заведении. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на информацию местной полиции.

По имеющимся данным, убийца и его жертва были знакомы , однако причины произошедшего пока не называются.

Других пострадавших нет.

Стрелявшего обнаружили под верандой дома через час после случившегося. Ему предъявлены обвинения в убийстве, ношении огнестрельного оружия и владении оружием лицом младше 18 лет.

Ранее стало известно, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кейн Веласкес может сесть в тюрьму на 20 лет за то, что стрелял в пикап, в котором находился Гарри Гуларте, обвиняемый в совращении несовершеннолетних.

Также сообщалось, что мужчина застрелил четыре человека, трое из которых были его детьми, после чего покончил с собой. Трагедия произошла в одной из церквей американского города Сакраменто.