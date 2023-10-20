В Совфеде заявили, что США хотели раззадорить Россию ядерными испытаниями Сенатор Карасин: США провели ядерные испытания, чтобы раззадорить Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Испытание, проведенное на ядерном полигоне в штате Невада, похоже, было осуществлено с целью раззадорить Россию, рассказал NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По мнению сенатора, американцы затевают вокруг этой ситуации большую игру.

Испытание, проведенное на ядерном полигоне в штате Невада, было осуществлено с целью раззадорить Россию в контексте ее решения по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Это был подземный химический взрыв с непонятными и таинственными мотивам, — сказал сенатор.

Он также добавил, что Россия не будет первой проводить ядерные испытания, сославшись на заявление МИД. Сенатор указал, что ответственность в этом вопросе лежит на США.

Складывается впечатление, что американцы затевают вокруг этой ситуации большую игру, — заявил он.

США 18 октября провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где раньше испытывали ядерное оружие. Это произошло в тот же день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщили в американском Министерстве энергетики. Там отметили, что эксперимент проводился «в целях США по нераспространению ядерного оружия» для снижения глобальных ядерных угроз.